OL-Läuferin Valérie Aebischer – «Psychische Probleme sind im Leistungssport ein Tabu» Für die OL-Läuferin Valérie Aebischer sah lange alles nach einer erfolgreichen Sportkarriere aus. Doch eine Knieverletzung zwang die junge Winterthurerin zu einer langen Pause, die auch von psychischen Problemen geprägt war. Annalena Schmid

Viele Operationen und ein langwieriger Heilungsprozess haben Valérie Aebischer zugesetzt. Foto: Remy Steinegger

Es war der Sommer 2018, in welchem die steile Erfolgskurve von Valérie Aebischer ein abruptes Ende nahm. Die damals 21-Jährige hatte sich soeben für die Heim-EM im Tessin qualifiziert, und dies in ihrem ersten Jahr in der Elitekategorie. Typischerweise müssen sich die jungen Orientierungsläuferinnen erst für einige Zeit im Elite-Nationalkader etablieren und mit guten Selektionsläufen einen Startplatz für erste internationale Wettkämpfe bekommen.