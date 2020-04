Feuerwehreinsatz in Mattenbach – Pünte stand in Flammen Im Winterthurer Stadtkreis Mattenbach hat in der Nacht auf Dienstag eine Pünte gebrannt. Angesichts der Trockenheit mahnt die Stadtpolizei die Bevölkerung zur Vorsicht im Umgang mit Feuer.

Beim Brand entstand ein hoher Sachschaden. Stapo Winterthur

Wie die Stadtpolizei mitteilt, ging bei ihr in der Nacht auf Dienstag kurz vor Mitternacht die Meldung ein, wonach in einer Püntenanlage an der Hulfteggstrasse ein Feuer ausgebrochen sei.

Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand in der Folge schnell unter Kontrolle. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte so verhindert werden, sodass der Zwischenfall trotz der momentan herrschenden Trockenheit glimpflich endete.

Keine Verletzungen

Gemäss dem zugezogenen Brandermittler der Kantonspolizei ist die genaue Brandursache unklar, die Stadtpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

Hinweise zum Feuern Infos einblenden Die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur und die Stadtpolizei Winterthur rufen die Bevölkerung auf, beim Feuern im Freien besonders sorgfältig zu sein, um Brände zu verhindern. Es sind nur die öffentlichen, gut befestigten Grill- und Feuerstellen zu nutzen. Es gilt zu beachten: Kein brennendes oder glühendes Material wegwerfen (Zigaretten, Zündhölzer etc.).

Feuer laufend überwachen und Funkenwurf sofort löschen.

Feuer vor dem Verlassen der Feuerstelle vollständig mit Wasser löschen.

Bei starkem und böigem Wind aufs Feuern verzichten.

( huy )