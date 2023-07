Politische Aufarbeitung des Desasters – PUK orientiert über CS-Debakel Die Parlamentarische Untersuchungskommission informiert in Bern zum Start der Vorfälle rund um den Niedergang der Schweizer Grossbank. Wir berichten laufend ab 17.30 Uhr. UPDATE FOLGT

Die CS-PUK informiert in Bern die Öffentlichkeit über die ersten Resultate. PUK-Präsidentin Isabelle Chassot ergreift das Wort. Die PUK habe nun ein eigenes Sekretariat, erklärt Chassot. Die Kommunikation nach aussen sei wichtig, sofern es von der Schweigepflicht her möglich sei, zu informieren. Die PUK werde von zu Zeit informieren. An der heutigen Sitzung ging es um die Vorbereitung, sagt Chassot. Dabei gebe es vier Phasen.

Die fünfte PUK der Geschichte

Präsidiert wird die PUK von der Freiburger Mitte-Ständerätin Isabelle Chassot, welche die Vorfälle rund um die CS-Krise unter die Lupe nehmen wird. Vizepräsidentin ist die St. Galler Grünen-Nationalrätin Franziska Ryser. Weitere Mitglieder der PUK sind aus dem Nationalrat Alfred Heer (SVP/ZH), Thomas Matter (SVP/ZH), Roger Nordmann (SP/VD), Leo Müller (Mitte/LU), Daniela Schneeberger (FDP/BL) und Roland Fischer (GLP/LU).

Aus dem Ständerat nehmen nebst Chassot Heidi Z’graggen (Mitte/UR), Philippe Bauer (FDP/NE), Andrea Caroni (FDP/AR), Werner Salzmann (SVP/BE), Daniel Jositsch (SP/ZH) und Maya Graf (Grüne/BL) Einsitz.

Eine PUK ist das stärkste Instrument der parlamentarischen Oberaufsicht. Sie hat die gleichen Rechte wie die Geschäftsprüfungsdelegation und die Finanzdelegation. Entsprechend kann eine PUK insbesondere Personen als Zeugen befragen und die Protokolle und Unterlagen der Bundesratssitzungen einsehen. Zusätzlich kann sie einen Untersuchungsbeauftragten für die Beweiserhebung einsetzen.

In der Geschichte des Bundesstaats wurde bisher erst vier Mal eine PUK eingesetzt: nach dem Mirage-Skandal 1961, nach der Affäre um Bundesrätin Elisabeth Kopp 1989, nach dem Fichenskandal 1990 und zur Abklärung von Organisations- und Führungsproblemen bei der Pensionskasse des Bundes (PKB) im Jahr 1995.

