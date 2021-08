Verwendung der Jubiläumsdividende – Pumptrack-Boom in Zürich dank ZKB Wofür geben die Zürcher Gemeinden Geld aus, das quasi vom Himmel fällt? Wir haben nachgefragt. Hélène Arnet

Pumptrack für Kinder im Bikepark Zürich bei Sihlcity, hier bei der Eröffnung am 25. Mai 2013. Foto: Dominique Meienberg

Ein 150-Millionen-Geschenk machte der Bankrat der ZKB dem Kanton und den Gemeinden zum eigenen 150-Jahr-Jubiläum. 100 Millionen für den Kanton, 50 Millionen für die Gemeinden. Sie sollen das Geld für ein besonderes Projekt einsetzen, das im ordentlichen Budget keinen Platz findet. Das war die Idee.

Heisst also: Für jede Zürcher Gemeinde fielen rund dreissig Franken pro Einwohnerin und Einwohner vom Himmel. Was gönnten sie sich damit? Wir haben bei den 162 Kommunen nachgefragt, von 109 eine Rückmeldung bekommen und erhalten damit Einsicht in ein Wunschkonzert der speziellen Art.

