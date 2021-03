1:1 des FCW in Wil – Punkt gewonnen, Sieg verschenkt Der FCW hat in Wil zwar erstmals seit dem Spätsommer 2017 nicht verloren. Dennoch ist das 1:1 eine Enttäuschung, denn die Winterthurer waren in der zweiten Halbzeit besser und gingen auch spät noch in Führung. Hansjörg Schifferli

Samir Ramizi (links) wird von Wils Philipp Muntwiler gestoppt. Foto: Madeleine Schoder

Mit der einen oder andern Negativserie hat der FC Winterthur im Bergholz ein Ende machen können: Nach sechs Niederlagen in Serie auf dem künstlichen Geläuf der Wiler hat er erstmals wieder gepunktet; es war, im sechsten Anlauf, auch der ersten Punkt für Ralf Loose als Winterthurer Trainer in diesem Stadion. Aber weiter laufen andere, gar gewichtigere Serien: Erstmals seit dem August 2017 im Bergholz gewonnen hat der FCW auch diesmal nicht; und seine Serie von sieglosen Meisterschaftsspielen in diesem Frühjahr wuchs nun auf sieben Matches an, denn auf vier Niederlagen folgte nun das dritte Unentschieden. Mit Blick auf die Tabelle heisst das: Die Spitze ist weit weg, und mittlerweile steckt der FCW gar in der unteren Tabellenhälfte fest.