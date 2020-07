FCW vor dem letzten Viertel – Punkte für die weiteste Reise Gegen Stade Lausanne-Ouchy erhält der FCW am Freitag in Nyon die nächste Gelegenheit, die Eindrücke von seiner «Corona-Saison» zu verbessern. Hansjörg Schifferli

Letzten Dezember wurde der FCW (im Bild Roman Buess) auf der Schützenwiese von Stade Lausanne-Ouchy 1:2 bezwungen. Foto: Heinz Diener

Mit der weiten Reise nach Nyon geht der FCW ins letzte Viertel der «Corona-Saison» 2019/20: In den letzten Wochen des ungewöhnlichen Fussballjahres folgen mit den Fahrten nach Chiasso und Lausanne noch zwei weitere lange Fahrten. In Nyon geht es heute um Platz 5 in der Tabelle. Der FCW belegt ihn nach dem 5:2 gegen Aarau wieder, aber Stade Lausanne-Ouchy liegt nur einen Punkt dahinter.