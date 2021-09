Schlüsselspiel für EHCW – Punkte holen, wenn es wichtig ist Die Winterthurer haben am Samstag in Zug die Gelegenheit, mit der EVZ Academy einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Platz im Pre-Playoff zurückzubinden. Urs Kindhauser

Der EHCW – hier Kevin Bozon (hinten) – hatte gegen die EVZ Academy meist enge Duelle. Foto: Heinz Diener

Wenn der EHCW am Ende der Saison mindestens den 10. Rang erreicht, steht er im Pre-Playoff und hätte erstmals seit dem Aufstieg in die Swiss League einen sportlichen Erfolg vorzuweisen. Dazu müssen die Winterthurer entweder die EVZ Academy oder die Ticino Rockets hinter sich lassen. So wurde es vor der Saison von überall her prophezeit, und wenn die Tabelle nach 5 von 50 Runden etwas zuverlässig abbildet, dann, dass es genau so kommen wird: Diese drei Teams belegen die letzten drei Plätze, der EHCW mit drei, die Academy und die Rockets noch gänzlich ohne Punkte.