Pfadi im Europacup – Giorgi Tskhovrebadze springt schon wieder Pfadi Winterthur befindet sich auf seiner letzten Europacupreise der Handball-Saison. Am Dienstag in Toulouse bahnt sich ein Comeback an. Urs Stanger

Nur drei Wochen nach seiner Knöchelverletzung gegen die Füchse Berlin kann Pfadis Giorgi Tskhovrebadze allenfalls bereits wieder spielen. Foto: Deuring Photography

Am Wochenende stellte Giorgi Tskhovrebadze Bilder und Videos auf Instagram, die ihn alleine in der leeren Axa-Arena zeigen. Er warf Bälle aufs Tor, und – was in seiner aktuellen Lage von spezieller Bedeutung ist – er sprang in die Höhe. Der 21-jährige Georgier, der sich vor drei Wochen im Heimspiel gegen die Füchse Berlin erneut am rechten Knöchel verletzte, bereitet sich auf seine Rückkehr vor.