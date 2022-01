Das Neuste zum Ukraine-Russland-Konflikt - Putin kündigt Manöver im Atlantik an | US-Aussenminister warnt vor neuem Kalten Krieg

Gefahr eines neuen Kalten Krieges?

US-Aussenminister Antony Blinken hat angesichts der zunehmenden Spannungen im Ukraine-Konflikt vor einem Rückfall in die Zeit des Kalten Krieges gewarnt. Russlands Vorgehen bedrohe die Ukraine und ihr Recht auf souveräne Entscheidungen, sagte Blinken am Donnerstag bei einer Rede in Berlin.

«Wenn wir zulassen, dass Russland diese Prinzipien ungestraft verletzt, würden wir alle in eine viel gefährlichere und instabilere Zeit zurückversetzt, in der dieser Kontinent – und diese Stadt – in zwei Hälften geteilt war, (...) und in der die Gefahr eines allumfassenden Krieges über dem Leben aller schwebte», sagte Blinken. «Es würde auch eine Botschaft an andere in der Welt senden, dass diese Prinzipien entbehrlich sind.»

«Nicht nur Konflikt zwischen Moskau und Kiew»

Bei der Ukraine-Krise handle es nicht nur um einen Konflikt zwischen Moskau und Kiew oder einen Disput zwischen der Nato und Russland. «Es ist eine Krise mit globalen Folgen. Und sie erfordert globale Aufmerksamkeit und Massnahmen», betonte Blinken.

Der US-Aussenminister warnte vor verheerenden Folgen einer russischen Invasion. Dabei sei mit deutlich mehr Opfern zu rechnen als in dem seit rund acht Jahren schwelenden Konflikt in der Ostukraine, in dessen Verlauf mehr als 13'000 Menschen getötet wurden.

Blinken war auf Äusserungen von US-Präsident Joe Biden angesprochen worden, die für Irritationen gesorgt hatten. Biden schien bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus am Mittwoch anzudeuten, dass angedrohte Sanktionen der Nato vom Ausmass eines potenziellen russischen Einmarschs abhängen könnten.

Blinken sagte weiter, destabilisierende Aktionen Russlands in der Ukraine könnten auch unterhalb der Schwelle eines offenen militärischen Angriffs liegen. Die westlichen Verbündeten hätten daher «jedes mögliche Szenario» untersucht, um eine «koordinierte Reaktion» festzulegen. «Wenn sich die Sanktionen als notwendig erweisen, wird es zweifellos eine Arbeitsteilung geben, aber alles wird komplementär sein und sich gegenseitig verstärken und eng koordiniert werden.» Biden schien am Mittwoch zu unterscheiden zwischen einem «geringfügigen Eindringen» («minor incursion») russischer Truppen in der Ukraine und einer vollen Invasion. (AFP/SDA)

