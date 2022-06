Willkommenskultur? Die Zürcher Saalsporthalle wurde für die kurzfristige Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten in Betrieb genommen. Foto: Urs Jaudas

Warum treffen Flüchtlinge aus der Ukraine in der Schweiz auf so viel offenere Arme als Menschen, die aus Syrien, Eritrea oder Afghanistan geflohen sind?

Eine Antwort könnte lauten: weil Putin es uns leicht macht, Partei zu ergreifen. Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein Angriffskrieg, wie er im Buche steht. Damit ist er einfacher zu durchschauen als die Konflikte in Syrien oder Afghanistan, wo sich staatliche und nicht staatliche Akteure, unterstützt von undurchsichtigen internationalen Allianzen, bekämpfen.

Hinzu kommt, dass die geografische Nähe zum Kriegsgebiet verdrängte Ängste weckt. Wir fürchten uns vor dem Rückfall in den Kalten Krieg, den viele von uns noch erlebt haben. Ausserdem wirkt die intensive Medienberichterstattung dem psychologischen Reflex des Vergessens und Verdrängens entgegen, mit dem wir gewöhnlich auf Katastrophen reagieren.

All dies trägt dazu bei, dass sich die Herzen und die Wohnungstüren der Schweizerinnen und Schweizer öffnen.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich freue mich über die ungeheure Hilfsbereitschaft, die Menschen aus der Ukraine in unserem Land erleben. Ich habe sie in den vielen Jahren, die ich im Flüchtlings- und Integrationsbereich tätig bin, noch nie in diesem Ausmass erlebt. Fast scheint es, als habe die ganze Schweiz ihr gewöhnlich eher skeptisches Verhalten gegenüber Flüchtlingen korrigiert.

Die Politik zeigt sich für einmal geschlossen solidarisch.

Allen voran der Bundesrat: Er hat erstmals den Schutzstatus S aktiviert, der Geflüchteten für die Dauer einer schweren Gefährdung rasch und unbürokratisch vorübergehenden Schutz gewährt. Geflüchtete aus der Ukraine müssen kein individuelles Asylverfahren durchlaufen, können bei Privaten wohnen, ohne Bewilligung reisen und ihre Familien ohne Wartefrist nachziehen.

Die Politik zeigt sich für einmal geschlossen solidarisch, die Behörden leisten Enormes, Unternehmen und zivilgesellschaftliche Organisationen richteten in Windeseile Jobbörsen ein. Die Ukraine-Geflüchteten konnten drei Monate lang unentgeltlich den öffentlichen Verkehr benutzen. Sie erhielten kostenlose SIM-Cards. Auch Kleider, Essen und Tierfutter wurden gratis abgegeben.

Dabei ging die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten in die gegenteilige Richtung: Alarmistische Debatten dominierten die Asylpolitik. Die Migrationspolitik wurde zunehmend zur Sicherheitspolitik. Man investierte bevorzugt in den Grenzschutz und in Zuwanderungsbeschränkungen. Die Folge davon: Der Flüchtlingsschutz erodierte. Schutzsuchende kommen kaum mehr regulär in ein europäisches Land.

Wichtige migrationspolitische Instrumente wie Resettlement-Programme werden zwar auf dem Papier verabschiedet, aber die Umsetzung klappt nicht. Zudem findet in Europa ein Wettbewerb um den Status des unattraktivsten Ziellandes statt – mit der Folge, dass sich die Lebensbedingungen und die Rechte der Geflüchteten verschlechtert haben. Auch die Schweiz hat sich engagiert an diesem Wettbewerb beteiligt.

Wenn ich nun die Solidarität mit den Ukraine-Flüchtlingen sehe, habe ich die Hoffnung, dass dieses unwürdige «Race to the Bottom» im Flüchtlingsbereich zu einem Ende gekommen ist. Die Erfahrungen mit dem Schutzstatus S können uns helfen, die Bedingungen für Geflüchtete generell (wieder) zu verbessern.

Es braucht Beiträge, die eine menschenwürdige und faire Versorgung der Personen mit einer vorläufigen Aufnahme sicherstellen.

Von einem einfachen Zugang zum Arbeitsmarkt, wie er Menschen mit Status S gewährt wird, könnten nämlich nicht nur Ukrainerinnen und Ukrainer profitieren. Auch aus anderen Ländern kommen qualifizierte Menschen zu uns: Ingenieurinnen, Handwerker, Ärztinnen, Landwirte und Lehrkräfte, denen unser Arbeitsmarkt aber praktisch verschlossen ist, weil ihre Diplome nicht anerkannt oder ihre Berufserfahrung im Herkunftsland nicht berücksichtigt werden. Oder weil ihr Status als «vorläufig Aufgenommene» Arbeitgebende abschreckt.

Hinzu kommt: Die Beiträge der Asylfürsorge sind heute von Kanton zu Kanton, von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Hier braucht es verbindliche, einheitliche Vorgaben, und es braucht Beiträge, die eine menschenwürdige und faire Versorgung der Personen mit einer vorläufigen Aufnahme unabhängig von ihrem Wohnort sicherstellen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration. In Fachkreisen ist diese Notwendigkeit seit langem bekannt. Zugespitzt formuliert könnte man sagen: Dank Putin ist das Problem nun auch in politischen Kreisen erkannt worden, die sich bisher vor allem mit der Unterminierung der Asylfürsorge beschäftigt hatten.

Wenn wir das historische Momentum nutzen und – dank der Solidarität mit den Ukraine-Flüchtlingen – das verbreitete ablehnende Verhalten gegenüber Flüchtlingen korrigieren, trägt die aktuelle Situation immerhin dazu bei, die Rechtsstellung und die Lebensumstände aller Geflüchteten zu verbessern.



Fehler gefunden?Jetzt melden.