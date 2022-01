Brisante Absage – Putins Göttikind darf nicht in die Schweiz Ein mächtiger Freund des russischen Präsidenten wollte seine Tochter zum Studium nach Genf schicken. Dass ihr Visum unerwartet annulliert wurde, sieht er als politische Vergeltungsaktion. Bernhard Odehnal Stephan Israel

Der ukrainische Oligarch und Politiker Wiktor Medwedtschuk mit Wladimir Putin im Jahr 2019. Seiner Tochter soll nun das Studium in Genf verweigert worden sein. Foto: Mikhail Klimentyev (AP)

Die Schule schloss Darja Medwedtschuk vergangenen Sommer noch in der Ukraine ab. Danach wollte sie ein Studium an der Uni Genf beginnen. Daraus wurde nichts. Darja habe die Aufnahmeprüfung bestanden und ein Studienvisum erhalten, berichtet ihr Vater Wiktor Medwedtschuk in einem TV-Interview. Doch kurz vor Darjas Abreise nach Genf habe die Schweiz völlig unerwartet «das Visum annulliert».

Sollte diese Information stimmen, wäre das eine äusserst brisante Absage. Darjas Vater Wiktor ist nicht nur umstrittener Oligarch und Führer der grössten pro-russischen Partei in der Ukraine. Seine 18-jährige Tochter hat auch einen prominenten Götti: den russischen Präsidenten Wladimir Putin.