Parlamentswahlen in Russland – Putins Partei liegt vorne, Kommunisten legen deutlich zu Geeintes Russland behauptet sich ersten Ergebnissen zufolge klar als stärkste Kraft. Überschattet wurde die Wahl von Hunderten Beschwerden über massenhafte Verstösse.

Stimmabgabe in einem Moskauer Bahnhof: Ein Arbeiter wirft seinen Wahlzettel. Foto: AFP

Die Regierungspartei von Präsident Wladimir Putin gewinnt ersten Teilergebnissen zufolge die von massiven Betrugsvorwürfen begleiteten Parlamentswahlen in Russland. Die Kreml-Partei Geeintes Russland komme auf 39,2 Prozent der Stimmen und liege damit klar vor den Kommunisten, teilte die Wahlkommission am Sonntagabend in Moskau nach Auszählung von gut zehn Prozent der Stimmen mit. Die wichtigsten Putin-Kritiker waren zu dem Urnengang nicht zugelassen.

Die Kommunisten als Zweitplatzierte kommen den ersten Ergebnissen zufolge auf 24,7 Prozent der Stimmen. Alle anderen Parteien landen weit abgeschlagen. In einer Prognose auf Grundlage von Nachwahlbefragungen fällt der Sieg von Geeintes Russland noch deutlicher aus: Demnach landet Putins Partei bei 45,2 Prozent, die Kommunisten bei 21 Prozent. Bei den Parlamentswahlen 2016 war die Kreml-Partei aber auf 54,2 Prozent und die Kommunisten auf 13,3 Prozent gekommen.

Vertreten waren im Parlament mit den 450 Abgeordneten bisher auch die rechtspopulistische Partei LDPR des Ultranationalisten Wladimir Schirinowski und die Partei Gerechtes Russland. Die LDPR landete bei 8,7 Prozent in den Wählerbefragungen, Gerechtes Russland bei 7,9 Prozent. Sie alle gelten als systemtreue Parteien. Es war unklar, ob eine fünfte Kraft den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schaffte.

Die Opposition um den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny war ausgeschlossen von der Abstimmung, die erstmals für drei Tage angesetzt war. Die Wahlbeteiligung wurde wenige Stunden vor Schliessung der Wahllokale mit rund 45 Prozent angegeben.

Tausende Verstösse aufgelistet

Überschattet wurde der Urnengang von Hunderten Beschwerden über massenhafte Verstösse. Das Innenministerium sprach von 750 Beschwerden, die eingegangen seien. Es habe keine schwerwiegenden Verstösse gegeben.

Die Wahl galt als ein wichtiger Stimmungstest für Kremlchef Putin und seine Politik. Viele Menschen in Russland sind Umfragen zufolge unzufrieden mit der Lage wegen sinkender Löhne und massiv steigender Preise. Die Kremlpartei Geeintes Russland war im Vorfeld dafür verantwortlich gemacht worden. Ihre Umfragewerte hatten unter 30 Prozent gelegen.

Unabhängige Beobachter der Organisation Golos hatten Tausende Verstösse landesweit aufgelistet – meist mit Foto- und Videoaufnahmen. Der Golos-Experte Andrej Busin nannte das Ausmass «bedeutend» – besonders in Putins Heimatstadt St. Petersburg. Dort kämpften die Menschen regelrecht um ihre Stimmen, wie auf Videos zu sehen war. Vielfach wurden Wahlurnen vollgestopft mit packenweise vorausgefüllten Stimmzetteln. Es gab zudem Berichte über Wählerzwang etwa unter Staatsbediensteten sowie über Mehrfachstimmabgaben.

