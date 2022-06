Aufgefallen in Winterthur – Putzfrau putzt Kunstwerk weg Bei einer Putzaktion in der Berufsbildungsschule wurde ein Kunstwerk weggespachtelt. Helmut Dworschak

Dieser Papierschnitt von Katharina Henking im vierten Stock der Berufsbildungsschule wurde 2020 zerstört. Foto: PD

Jeden Sommer werden die Schulhäuser gründlich geputzt. Vor zwei Jahren passierte einer Putzfrau in der Berufsbildungsschule an der Wülflingerstrasse ein Malheur. Sie spachtelte ein auf vier Stockwerke verteiltes Kunstwerk weg. Es stammte von der bekannten Winterthurer Künstlerin Katharina Henking und bestand aus schwarzen Figuren, die an Scherenschnitte erinnerten.

Mit den Folgen ihrer Tat konfrontiert, habe die Frau damals in seinem Büro geweint. Sie hatte offensichtlich den Auftrag falsch verstanden. Als er das Missgeschick entdeckte, hatte Rektor Harders gerade sein Amt angetreten. «Es war für mich ein Schock.» Unterdessen sieht er das Ganze aber gelassen. «Was passiert ist, ist passiert.»