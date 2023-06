Stadt Illnau-Effretikon – Puurezmorge im Illnauer Rössli Der Frauenverein Horben und Umgebung lädt am 16. Juli zum Traditionsanlass. Almut Berger

Der Frauenverein Horben und Umgebung führt am 16. Juli seinen traditionellen Puurezmorge im Rösslisaal in Illnau durch. Von 8.30 bis 12 Uhr erwartet die Gäste ein reichhaltiges Buffet mit selbst gebackenen Brotsorten und Zopf, hausgemachten Konfitüren sowie Fleisch und Käse aus Geschäften der Region. Für Kinder ist ein Basteltisch eingerichtet. Erwachsene zahlen 24 Franken, Kinder von sechs bis zwölf Jahren 10 Franken. Der Erlös geht vollumfänglich an das EPI-Wohnwerk der Schweizerischen Epilepsie-Stiftung.

