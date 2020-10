Corona-Fall beim FCW – Quarantäne statt Training Jetzt gibt es auch beim FCW einen positiven Corona-Fall. Also wurde – fürs Erste – das Donnerstagstraining abgesagt. Hansjörg Schifferli

Ob der FCW am Samstag auf der Schützenwiese gegen Chiasso spielen kann, ist fraglich. Foto: Madeleine Schoder

Wer sich zwei Tage nach dem Sieg in Thun und zwei vor dem Heimspiel gegen den FC Chiasso das Training des FCW ansehen wollte, erhielt dieses Schauspiel geboten: Einen leeren Trainingsplatz auf der Schützenwiese, stattdessen reihenweise Spieler, die sich ein paar Minuten kurz nach offiziellem Trainingsbeginn wieder auf den Heimweg begaben – der eine mit dem Fahrrad, die andern per Auto. Auch Trainer Ralf Loose sass am Steuer, 125 Kilometer Fahrt nach Vaduz vor sich. Er hätte natürlich lieber trainiert, notfalls in Kleingruppen.

Ihnen allen war zuvor von Sportchef Oliver Kaiser dies mitgeteilt worden: Der Spieler, der tags zuvor mit Fieber zum Training erschienen und danach getestet worden war, musste ein positives Testergebnis zur Kenntnis nehmen. Also blieb er schon am Donnerstag zu Hause, Kaiser schickte sein ganzes Aufgebot, samt Trainerstaff, nach Hause in Quarantäne. Und dann informierte er den kantonsärztlichen Dienst, aber auch die Swiss Football League (SFL).