Gastronomie in Winterthur – Quartier Deutweg verliert seine Traditionsbeiz Das Restaurant Tiefenbrunnen bleibt definitiv geschlossen. Das Traditionslokal wird zur Wohnung umgebaut. Till Hirsekorn

Schon vor fast 120 Jahren wurde hier gewirtet: Im Restaurant Tiefenbrunnen am Zwingliplatz. Foto: Madeleine Schoder

Wer den Zwingliplatz im Herzen des Deutwegs überquert, kann es fast nicht übersehen, das prächtige Riegelhaus mit zwei alten Kastanien im Vorgarten. Ebenfalls auffällig: die Betonmauer, die den Garten gegen den Lärm der Tösstalstrasse schützt. Jahrzehntelang wurde im Restaurant Tiefenbrunnen gewirtet, die letzten 15 Jahre unter Mladenka Piplica. Doch Ende August gab sie die Schlüssel ab. Nach ihrer Pensionierung zog es sie zurück nach Kroatien zu ihrer Familie.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die Suche nach einer geeigneten Nachfolgerin habe sich schwierig gestaltet, sagt Richard Schmalz, dem die Liegenschaft gehört: «Wir haben es versucht, aber mit Corona ist alles komplizierter geworden.» Interessenten wollten sich mittlerweile vertraglich gegen pandemiebedingte Ausfälle absichern, mit garantierten Mietzinsrabatten zum Beispiel. «Ich hätte das Restaurant eigentlich gerne weiterbetrieben…», sagt er. Doch inzwischen habe er beim Baupolizeiamt beantragt, es zur Wohnung umbauen zu dürfen. Der fast 200 Jahre alte Riegelhauskomplex ist nicht denkmalgeschützt, aber im kommunalen Inventar schutzwürdiger Bauten.

Damit verliert das Quartier Deutweg ein Traditionslokal, wo gutbürgerlich und saisonal gekocht wurde. Auf «unaufgeregte Weise perfekt», wie der «Landbote»-Testesser vor wenigen Jahren in seiner Gastrokritik urteilte, als er an einem Adventssonntag eingekehrt war und «fröhliche Kirchgänger» die warme Stube bis auf den letzten Platz füllten. Auch auf einen fixen Stamm konnte das Restaurant zählen. Darunter der Cricket Club Winterthur und mit Schiedsrichter Alex. Der Brite mit schottischen Wurzeln lud fürs SRF-Format «Mini Beiz, dini Beiz» ins Tiefenbrunnen ein.

Stammgast Alex und seine Lieblingswirtin Mladenka Piplica im Restaurant Tiefenbrunnen beim «Mini Beiz, dini Beiz» im Jahr 2015. Printscreen: www.srf.ch

«Letzte Beiz mit Säli»

Draussen ziert das rot-weiss-blaue Wappen der 125 Jahre alten Studentenverbindung Turnverein Technikum Winterthur (TVT) die Fassade. Auch die Fraternitas (schwarz-gelb-schwarz) kehrte hier ein, und der Quartierverein Pflanzschule-Deutweg hielt im Tiefenbrunnen seine Sitzungen ab. «Es war das letzte gemütliche Restaurant mit eigenem Säli im Quartier», sagt Präsident Marco Oetiker. Jetzt weiche man nach Seen ins Rössli aus. Das sei nicht weiter schlimm, aber ausserhalb des Quartiers und daher auch «ein bisschen komisch».

Restaurant Tiefenbrunnen an der Tösstalstrasse. Foto: Madeleine Schoder

Und so bleibt es künftig ruhig im alten Wirtshaus, dessen Geschichte sich anhand des Onlinelexikons Winterthur Glossar.ch nur grob rekonstruieren lässt: Gebaut wurde es als Bauernhaus gegen 1830. Damals war das Gebiet zwischen Altstadt und Seen als städtisches Umland rein landwirtschaftlich genutzt. Eine Postkarte von 1902 zeigt die «Wirtschaft zum Tiefenbrunnen» in scheinbar prächtigem Zustand, davor warten zwei Gäule vor einem leeren Heuwagen. In den 1930ern übernahm die zugezogene jüdische Familie Wyler die Viehhandlung im Anbau. Der Sohn, Silvain Wyler, führte diese bis 1990 weiter. Über 40 Jahre lang war er Präsident der Israelitischen Gemeinde Winterthur.

Hof und Restaurant gehörten der Stadt. 2005 verkaufte die Stadt 7 ihrer 19 Wirtsstuben an Private, darunter auch das Restaurant Tiefenbrunnen.

Oben links: Auf dieser Postkarte von 1902 kam ein Gruss aus Winterthur auch von der Wirtschaft zum Tiefenbrunnen. Foto: Bildarchiv.winterthur.ch

Till Hirsekorn ist Lokalredaktor beim Landboten. Schwerpunktmässig berichtet er zu den Themen Bau, Verkehr, Gesundheit und Politik. Er hat an der Universität Zürich Allgemeine Geschichte, Politikwissenschaften und Europarecht studiert. Mehr Infos @tillhirsekorn

Fehler gefunden?Jetzt melden.