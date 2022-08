Fernwärme in Winterthur – Quartierwärmeverbund Sulzer Stadtmitte wird erweitert Der Stadtrat hat 5,8 Millionen Franken bewilligt, um weitere Gebäude im Neuwiesenquartier ans Fernwärmenetz der KVA Winterthur anzuschliessen. David Herter

Die Fernwärme fliesst von der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) in der Grüze durch den 2012 bis 2015 erstellten Heiligbergstollen ins Sulzer-Areal Stadtmitte. Archivfoto: Stefan Kubli

Der Quartierwärmeverbund Sulzer Stadtmitte wird erweitert. Neu soll auch das Gebiet «Neuwiesen Süd» mit Fernwärme aus der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) in der Grüze versorgt werden, teilen das Departement Technische Betriebe und Stadtwerk Winterthur mit. Später könnten zudem weitere Teile des Neuwiesenquartiers angeschlossen werden.

Für die notwendigen Bau- und Erschliessungsarbeiten hat der Stadtrat einen Kredit von 5,8 Millionen Franken bewilligt. Dieser wird aus dem Rahmenkredit für Energie-Contracting finanziert. 2015 hatte die Stimmbevölkerung dafür 70 Millionen Franken gutgeheissen.

Damit die zusätzliche Fernwärme im Neuwiesenquartier verteilt werden kann, müssen die Umformerstation unter dem Katharina-Sulzer-Platz ausgebaut und weitere Leitungen verlegt werden. Bis zur Umformerstation wird die Abwärme der KVA mit einer Temperatur von 130 Grad Celsius geliefert. In der Station wird die Temperatur auf 90 Grad reduziert. Anschliessend wird das heisse Wasser in Leitungen in die angeschlossenen Gebäude geliefert. Dort wird dieses genutzt, um Räume zu heizen und Warmwasser zu erzeugen.

Um die Fernwärme von der Kehrichtverbrennungsanlage in der Grüze aus ins Sulzer Areal Stadtmitte liefern zu können, liess die Stadt von 2012 bis 2015 einen Stollen durch den Heiligberg bohren. Dieser ist über einen Kilometer lang und kostete 12,7 Millionen Franken. Nach dem Bau mit neuartigen Bohrmethoden erhielt der Stollen weiter Aufmerksamkeit, weil der Stadtrat die Kosten für den Stollen nicht ordnungsgemäss offen gelegt hatte.

