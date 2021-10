Nach ärztlich verordneter Pause – Queen verpasst Klimakonferenz in Glasgow Die britische Königin Elizabeth II. ist für mehr Klimaschutz, kann aber nicht nach Glasgow reisen. Dafür werden Prinz Charles, Camilla, Prinz William und Herzogin Kate vor Ort sein.

Queen Elizabeth II. im Buckingham Palace während einem während einem Videoanruf im Windsor Castle. (26. Oktober 2021) Foto: Victoria Jones (Keystone)

Queen Elizabeth II. (95) hat ihren geplanten Besuch bei der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow in der kommenden Woche abgesagt. «Ihre Majestät hat mit Bedauern entschieden, dass sie doch nicht nach Glasgow reisen wird, um am Montag an einem Empfang bei der COP26 teilzunehmen», teilte der Buckingham-Palast am Dienstagabend mit.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die Königin sei enttäuscht, werde aber eine Videobotschaft senden. Thronfolger Prinz Charles wird mit Ehefrau Camilla weiterhin bei der COP erwartet, genauso wie Prinz William und Herzogin Kate. Die britischen Royals haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten wiederholt für energischeren Klimaschutz ausgesprochen.

Elizabeth II. und die Zukunft Wie es für Queen und Monarchie weitergeht Sorge um die Queen Elizabeth II. verbrachte eine Nacht im Spital Nach einer ärztlich verordneten Pause hatte die Queen am Mittwoch wieder erste virtuelle Termine auf Schloss Windsor absolviert. In der vergangenen Woche hatte die Monarchin eine Reise nach Nordirland abgesagt und für medizinische Tests eine Nacht im Spital verbracht. Danach legte sie einige Ruhetage ein und wartete auf Ergebnisse. Die Sorge um den gesundheitlichen Zustand der 95 Jahre alten Queen war in den vergangenen Wochen gewachsen, nachdem sie sich auf bei zwei Terminen mit Gehstock gezeigt hatte. Zuletzt ging die Queen vor knapp 20 Jahren mit Stock. Doch damals erholte sie sich von einer Knie-Operation. Das letzte Mal, dass die Queen Nacht im Spital verbrachte war im Jahr 2013. Sie wurde damals wegen einer Magen-Darm-Entzündung behandelt. Erst am Dienstag vor einer Woche hatte sie noch Wirtschaftsvertreter auf Schloss Windsor empfangen und dabei Teilnehmern zufolge einen fitten Eindruck gemacht. Erst kürzlich hatte die Queen noch mit ihrer Absage für die Auszeichnung als «Oldie of the Year» des «Oldie»-Magazins für Aufsehen gesorgt: Man sei immer so alt wie man sich fühle. Sie fürchte, die Kriterien für die Ehrung nicht zu erfüllen, scherzte die Queen.

SDA/oli

Fehler gefunden?Jetzt melden.