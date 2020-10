Grundstein für das Polizei- und Justizzentrum ist gelegt

Der eigentliche Baustart für das Polizei- und Justizzentrum (PJZ) auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs in Zürich-Aussersihl ist erfolgt: Am Donnerstag ist an einem «Baustelle-Zmorge» der Grundstein für das 570-Millionen-Projekt feierlich gelegt worden.