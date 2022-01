Kolumne Landluft – Querliegen Was ihr Zuhause betrifft, ist unsere Autorin sehr ordentlich. Was die ewige Ruhe angeht, gedenkt sie hingegen, aus der Reihe zu tanzen. Almut Berger

Bei dieser Kuh handelt es sich um eine klassische Quer(f)liegerin. Illustration: Ruedi Widmer

In Illnau-Effretikon wird ein Grabfeld für Querlieger eingerichtet. Zielgruppe sind nicht etwa verstorbene Querdenker, sondern Muslime. Da deren Gräber gemäss islamischer Begräbniskultur gen Mekka auszurichten sind, kommen die neuen Grabreihen «schräg zu den vorgegebenen Wegen und akkuraten Rasenkanten zu liegen», wie es in der entsprechenden Verlautbarung heisst.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Ich weiss ja nicht, wie es Ihnen geht. Mir zumindest fahren Begriffe wie «vorgegeben» und «akkurat» im Zusammenhang mit der letzten Ruhestätte eher schräg ein. Ein badtüechligrosser Blätz neben dem andern, exakt abgezirkelte Stein- oder eben Rasenkanten, halbjährlich auszuwechselndes Grünzeug und wehe, der Grabstein entspricht nicht der Friedhofsordnung.

Nicht etwa, dass bei mir daheim keine Ordnung angesagt wäre – weit gefehlt! Das Altpapier beispielsweise ist scharf auf Kante zu stapeln, aufmüpfige Sofakissen werden per Faustschlag diszipliniert, und wehe dem, dessen Turnschuhe es nicht bis in den Schaft schaffen.

Endzeitlich gedacht, gedenke ich jedoch aus der Reihe zu tanzen. Indem ich mir beispielsweise einen netten Baum in einem Friedwald suche. Oder mich in Ascheform in die Nordsee kippen lasse. In zweiterem Fall empfehle ich meinen Hinterbliebenen, darauf zu achten, woher der Wind bläst – auf Youtube gibts ein paar recht lustige Filmli zum Thema.

In Winterthur kann man übrigens seit neustem online nachschauen, wo wer begraben ist. Was ich ebenfalls eher schräg finde. Meine Liebsten werden ja hoffentlich einst wissen, wo ich zur Ruhe gekommen bin. Und von jenen, die ich schon zu meiner Lebzeit auf den Tod nicht leiden konnte, will ich eh nicht besucht werden. Sie etwa schon?

Almut Berger ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.