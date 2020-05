Shopping-Center in Winterthur – Rabattschlacht um die Mieten läuft Heute Montag öffnen in den Einkaufszentren wieder alle Läden. Deren Betreiber sind verhalten euphorisch; Mieterlasse sind überall ein Thema. Zwei Shoppingcenter haben bereits reagiert. In der Grüze hat am Montag ein neues Mini-Einkaufszentrum eröffnet. Till Hirsekorn

Alles wieder wie vorher? Auch im Shopping-Center Rosenberg sind seit Montag wieder alle Läden geöffnet, die Frequenz ist nach wie vor bescheiden. Bild: Enzo Lopardo.

In Bundesbern konnten sich die Räte bislang noch nicht über die Form eines Mieterlasses für das Gewerbe einigen. Dies, obwohl das Thema in beiden Kammern für dringlich erklärt worden war. Der Vorschlag des Ständerates, dass zwei Monatsmieten von Mieten bis zu 5000 Franken erlassen werden müssen, fiel im Nationalrat durch. Dort wollte man die Last auf beide Schultern verteilen. Nun kommt frühestens im Juni eine Lösung zustande.

In Winterthurer Shoppingcentern ist man dem Vernehmen nach schon weiter. Zwei Center sind ihren Läden bereits entgegengekommen, am weitesten bislang das EKZ Rosenberg, das die Migros Ostschweiz betreibt. Die Migros verzichtet auf die Hälfte zweier Monatsmieten und gewährt einen Zahlungsaufschub bis Ende September. Sollte die öffentliche Hand künftig einen Teil an den Mieterlass zahlen, werde man auf die Hälfte des Restbetrages verzichten.



Im Neuwiesen hat die Siska Immobilien AG zwei Monate lang auf die Parkgebühren verzichtet und damit auf einen «sechsstelligen Betrag», heisst es. Zu allfälligen weiteren Rabatten liefen derzeit diverse Verhandlungen und Gespräche. Doch die Positionen scheinen weitgehend abgesteckt zu sein. «Nun warten Mieter und Vermieter jeweils auf die Entscheide», sagt Siska-Geschäftsführer Günter Heuberger.

«Individuelle Lösungen» peilt man auch im Shopping Seen und im Lokwerk an. «Wir orientieren uns dabei auch an den Entscheidungen von Bundesrat und Parlament», heisst es seitens der Wincasa, die für das Center-Management des Lokwerk und der Archhöfe zuständig ist.