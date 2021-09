Kollision in Dürnten – Rad eines verunfallten Pick-ups verursacht weiteren Unfall Auf einer Landstrasse im Zürcher Oberland trafen die Polizisten ein ungewöhnliches Spurenbild an.

Bei einer Streifkollision löste sich ein Rad des Pick-ups (links), rollte die Strasse hinunter und traf einen weiteren Wagen (hinten im Bild). Foto: Kapo ZH

Das Schadensbild am Unfallort in Dürnten zog sich über mehrere hundert Meter hin. Und das kam so: Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit einem Pick-up auf der Walderstrasse in Richtung Wald. Aus noch ungeklärten Gründen kam es in einer Linkskurve zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Beim Aufprall wurde das linke Vorderrad des Pick-ups abgerissen. Das Rad rollte die Strasse hinunter und prallte in einen nachfolgenden Personenwagen. Am Pick-up und dem ersten Auto entstand hoher Sachschaden.

Beim Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei untersucht.

