Gemeinde Hettlingen – Radar «Smiley» soll dafür sorgen, dass niemand zu schnell fährt Neu steht auch in Hettlingen eine Tafel, die Fahrerinnen und Fahrer anlächelt, wenn sie die Tempolimite einhalten. Fabienne Grimm

An der Stationsstrasse in Hettlingen steht seit diesem Monat ein Verkehrsradar, der keine Bussen verteilt. Dies schreibt die GLP Hettlingen in einer Mitteilung auf ihrer Website. Der sogenannte Smiley misst die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer und lacht, wenn die Fahrerinnen und Fahrer die Tempolimite von 30 km/h einhalten. Ist man zu schnell unterwegs, zieht das Gesicht auf der Tafel dagegen einen «Lätsch».

Der Radar misst die Geschwindigkeit der in Richtung Dorfzentrum kommenden Fahrzeuge bereits, wenn sie 50 Meter oder mehr entfernt sind. Die Messung wird darauf mehrmals wiederholt und das Ergebnis jeweils sofort angezeigt. Bei Bedarf kann der Smiley auch an anderen Standorten aufgestellt werden.

Die Anschaffung des Radars hatte die GLP Hettlingen an der Gemeindeversammlung vom November 2022 beantragt und dafür auch eine Mehrheit gefunden. Die Partei schreibt, sie sei davon überzeugt, dass der Smiley zur Sensibilisierung beitrage und die Verkehrssicherheit im Dorf erhöhe.

Fabienne Grimm ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Sie hat an der Universität Fribourg Zeitgeschichte studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.