Radikal offen Der McLaren Elva ist kein Sommerauto für Sonntagsfahrer, sondern der mit Abstand extremste Roadster der Saison. Thomas Geiger

« Lieber Sonnenschein als Regen » hei ss t das Motto bei einer Ausfahrt mit dem englischen Roadster . Patrick Gosling

Nirgendwo in Europa ist die PS-Dichte so gross wie in Monaco. Denn selbst mitten im Lockdown stauen sich auf dem Platz vor dem Casino die Luxusautos. Wer dort auffallen will, braucht schon einen Formel-1-Rennwagen. Oder den neuen McLaren Elva, der dem F-1-Gefühl näherkommt als jedes andere Auto.

Dass der Wagen schon ohne die Typenschilder aus Weissgold oder Platin 1,7 Millionen Euro kostet, qualifiziert ihn in Monaco noch nicht zum Hingucker, genauso wenig wie die auf 149 Exemplare limitierte Gesamtproduktion. Und mit 815 PS ist man hier zwar vorne dabei, aber noch lange nicht in der Poleposition. Doch was hier alle Blicke fängt, das ist der Bikini aus Karbon, in den die Briten ihren neuen Sportwagen gehüllt haben. Denn keine andere Karosserie ist derart knapp geschnitten wie die des Elva. Dass dieses Auto seine Jungfernfahrt ausgerechnet in Monaco absolviert, passt gut. Denn Elva war der Name jener Rennwagen, mit denen Bruce McLaren seine ersten Siege eingefahren hat. Und in Monaco war es, wo der Firmengründer 1962 zum ersten Mal bei einem Formel-1-Grand-Prix ganz oben auf dem Treppchen stand.