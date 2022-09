Folge von Trockenheit und Starkregen – Radioaktivität war so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr Die Messstation bei Aadorf östlich von Winterthur registrierte am 26. August eine ausserordentlich hohe Strahlung. In der Luft hatten sich zuvor viele radioaktive Elemente angesammelt. Markus Brupbacher

Dieser Geigerzähler zeigt gerade eine Strahlung von 0,100 Mikrosievert pro Stunde an, was 100 Nanosievert pro Stunde entspricht: Dies entspricht dem üblichen Messwert in Winterthur und Region. Foto: Markus Brupbacher

Die Messstation bei Aadorf östlich von Winterthur registrierte am 19. August einen Anstieg der Radioaktivität um über 50 Prozent. So stieg die Strahlung von den üblichen rund 100 auf 159 Nanosievert pro Stunde an. Der Grund für den Anstieg war die lang anhaltende Trockenheit in Kombination mit starkem Regen, der die radioaktiven Elemente aus der Luft wusch. Auf diese Weise konzentrierten sie sich in bodennahen Luftschichten und am Boden, wo die Messsonde sie feststellte. Eine Gefahr für die Gesundheit bestand nicht.