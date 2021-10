Neueröffnung in Winterthur – Radisson eröffnet Hotel in der Lokstadt In drei Jahren eröffnet die Hotelkette in der Lokstadt das erste Radisson-Red-Hotel der Schweiz. Die Marke richtet sich an ein junges Lifestyle-Publikum. Delia Bachmann

Auf dem Lokstadt-Areal wird fleissig gebaut, unter anderem ein Hotel mit 180 Zimmern. Foto: David Herter

In der Lokstadt auf dem Sulzerareal wächst ein Gebäude ums andere in die Höhe. In einem davon wird 2024 ein neues Hotel eröffnet. Laut mehreren Branchenblättern handelt es sich dabei um das erste Radisson-Red-Hotel der Schweiz. Die Marke richtet sich an ein junges Lifestyle-Publikum. Das Hotel soll 180 Zimmer und eine eigene Gastronomie umfassen.

Infrage käme die Rapide-Halle

Es dürfte sich dabei um die Rapide-Halle zwischen den Häusern Big Boy und Elefant handeln. Laut Lokstadt-Website wird das längliche Gebäude im Jahr 2024 fertiggestellt und soll «voraussichtlich auch Hotellerie umfassen». Die Implenia-Medienstelle will dies auf Anfrage aber nicht bestätigen.

Weitere Informationen soll es laut Sprecher Anfang November geben. Dann findet das Aufrichtfest der Häuser Big Boy, Tender und Elefant statt, deren Rohbau fertig ist. Bereits bezogen ist das Krokodil, ein Wohnhaus mit Läden im Sockel, und auch der Dialogplatz wurde schon eröffnet.

