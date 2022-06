Leckerbissen für Hobby-Velofahrer – Radmarathons zum Entdecken – für Kletterer, Familien und E-Biker Lange Velorennen für Hobbysportlerinnen sind immer gefragter. Wir präsentieren 12 Leckerbissen aus dem In- und Ausland. Pia Wertheimer

Es sind nicht sehr viele, aber die Kehren am Granfondo von Verona haben es in sich. Foto: zvg

Granfondo, Radmarathon, Randonnée oder Jedermänner: So verschieden wie ihre Bezeichnungen, so verschieden sind auch die Distanzen der langen Radveranstaltungen. Das unterscheidet sie von ihrem Pendant im Laufsport, wo ein Marathon immer 42,195 Kilometer lang ist. Aber auch hinsichtlich der zu bewältigenden Höhenmeter ist die Palette vielfältig. Genauso wie die Formate: Einige verzichten auf Zeitmessung, andere bieten Teamkategorien an, und wieder andere verlangen von den Teilnehmenden ein gewisses Mindesttempo. Fast alle bieten hingegen neben der Königsdistanz auch kürzere Strecken. Trotz aller Unterschiede haben aber alle eines gemeinsam: Sie sind jeden Schweisstropfen wert.