Kolumne Landluft – Rätsel um ein Loch Das grosse Loch bei Rheinau hat schon seinen Grund – nur welchen? Heinz Zürcher

Wirbelt lieber durch die Landluft, ihr Kühe. Am Boden werdet ihr womöglich von Löchern verschluckt. Illustration: Ruedi Widmer

Vor einer Woche durften wir an dieser Stelle lesen, wie nützlich Windräder sein können. Auf dem Schauenberg liessen sich Ausflügler wieder unter die Nebelgrenze winden. Und auch die Newcastle-Seuche, die Hühner befällt, könnte man dank Windkraft aus der Gegend blasen.

Auch Löcher eignen sich, um Dinge aus der Welt zu schaffen, oder zumindest aus den Augen. Für jeden Verschwörungstheoretiker muss es ein gefundenes Fressen gewesen sein, in dieser Zeitung zu lesen, dass auf einer Wiese bei Rheinau plötzlich ein zwei Meter tiefes und über vier Meter breites Loch klafft. Ein ziemlich grosses Stück Boden, direkt neben einer Strasse, verschwunden aus scheinbar unerklärlichen Gründen. Verschluckt von Mutter Erde. Einfach so. Ja genau (Smiley mit nach oben verdrehten Augen).

Das mysteriöse Loch bei Rheinau. Foto: Roland Müller

Der Verschwörungstheoretiker hätte etwas mehr recherchiert – und dann auf Wikipedia von der Wurmlochtheorie gelesen. Aber nicht den Teil, in dem Albert Einstein die Löcher im Zusammenhang mit der Relativitätstheorie beschreibt. Sondern den Abschnitt, in dem erklärt wird, wie Menschen und Dinge durch solche Löcher in andere Zeiten und Welten befördert werden können (wenn auch nur in Science-Fiction-Romanen).

Ein Loch also, um Dinge verschwinden und andernorts wieder auftauchen zu lassen. Wie etwa das Bahnhofsschild von Andelfingen, das plötzlich auf dem Hauptbahnhof Winterthur entdeckt wurde?

Oder waren hier gar Frösche am Werk, die auf ihrem Amphibienzug nicht die angrenzende Strasse passieren wollen und sich einen Tunnel bauten? Oder hat sich das Tiefbauamt verirrt und statt in Turbenthal fälschlicherweise bei Rheinau mit dem Bau des Kreisels beginnen wollen? Oder liegt da etwa schon ein Endlager unter der Erde und wartet auf den ersten Atommüll? Man kann nur hoffen, dass dieses Loch baldmöglichst zugeschüttet wird.

Heinz Zürcher ist Redaktor Region in Winterthur. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (maz) absolviert und arbeitet seit 2003 im Journalismus. Mehr Infos

