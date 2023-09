Rätsel um Flugzeugunglück – Tötete eine französische Rakete statt Gaddafi 81 Menschen? 1980 stürzte ein Flugzeug über dem Mittelmeer ab. Die Ursache ist bis heute unklar. Jetzt macht der italienische Ex-Premier Amato Frankreich verantwortlich.

Wrack-Puzzle: Ein Mann bewacht auf einer undatierten Aufnahme die geborgenen Teile des abgestürzten Itavia-Flugzeugs. Foto: Keystone

Mehr als 40 Jahre nach dem rätselhaften Absturz einer italienischen Passagiermaschine mit 81 Todesopfern sorgt der Fall wieder für Schlagzeilen. Der ehemalige italienische Ministerpräsident Giuliano Amato machte in der Tageszeitung «La Repubblica» Frankreich verantwortlich und forderte eine Entschuldigung. Amato vertrat die These, dass die Maschine von einer fehlgeleiteten französischen Rakete getroffen worden sei. Eigentlicher Plan sei gewesen, den damaligen libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi an Bord eines Kampfjets zu töten.

Die Maschine der Fluggesellschaft Itavia war am 27. Juni 1980 in der Nähe der kleinen italienischen Insel Ustica ins Mittelmeer gestürzt. Keiner der 81 Menschen an Bord der DC9 überlebte. Bis heute ist nicht geklärt, was tatsächlich geschah. Neben der These von einem versehentlichen Abschuss gibt es auch Spekulationen über ein Luftgefecht zwischen Flugzeugen der libyschen Luftwaffe und Nato-Maschinen sowie eine an Bord versteckte Bombe. Dazu gab es auch schon mehrere Gerichtsverfahren, ohne dass Klarheit geschaffen wurde.

«Schweigen scheint mir keine Lösung zu sein»

Der heute 85-jährige Amato war vor seiner Zeit als Ministerpräsident 1992/93 und 2000/01 Mitte der 1980er Jahre innerhalb der Regierung mit dem Fall befasst. Der «Repubblica» sagte der heute parteilose Politiker nun in einem Interview, die «wahrscheinlichste Variante» sei, dass die Passagiermaschine versehentlich von einem französischen Kampfjet abgeschossen worden sei. Amato appellierte an den heutigen Präsidenten Emmanuel Macron, sich im Namen Frankreichs zu entschuldigen. «Das anhaltende Schweigen scheint mir keine Lösung zu sein.»

Aus dem französischen Aussenministerium hiess es zu den Äusserungen Amatos, Frankreich habe jedes Mal, wenn es zu der Tragödie angefragt worden sei, die vorhandenen Informationen bereitgestellt. Man bleibe selbstverständlich bereit, gemeinsam an dem Thema zu arbeiten.

Italiens jetzige Rechtsregierung nahm die Äusserungen Amatos mit Interesse zur Kenntnis. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach von «wichtigen Äusserungen, die Aufmerksamkeit verdienen». Zugleich stellte sie klar, dass dies Amatos «persönliche Schlussfolgerungen» seien und keine Auffassung ihrer Regierung. Ihr Vize Matteo Salvini forderte Paris zu einer Stellungnahme auf.

