Flüchtete mit Zigaretten und Spirituosen – Räuber bedroht Verkäuferin in Bern mit Messer In Bern hat am Donnerstagnachmittag ein Unbekannter ein Geschäft überfallen. Es wurde niemand verletzt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen.

1 / 2 Der Mann betrat das Geschäft in der Nähe des Berner Westside kurz vor 15:30 Uhr. (Archivbild) Tamedia AG

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag einen Einkaufsladen an der Mühledorfstrasse in Bern überfallen. Dabei bedrohte er eine Angestellte mit einem Messer. Trotz umgehender Nachsuche durch mehrere Patrouillen konnte der Täter fliehen.

Der vermummte Mann betrat kurz vor 15.30 Uhr das Geschäft und verlangte die Herausgabe von Geld, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte.

Dazu stahl er Zigarette und Alkohol und ergriff anschliessend die Flucht. Beim Vorfall wurde niemand verletzt.

SDA/sys

