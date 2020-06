Überfall auf Tankstelle in Wollishofen – Räuber erbeutet mehrere Hundert Franken Am Dienstagmorgen erbeutete ein Mann bei einem Raub auf eine Tankstelle im Kreis 2 mehrere Hundert Franken Bargeld. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen.



In der Nacht auf Dienstag hat ein unbekannter Mann eine Tankstelle in Wollishofen überfallen. Kurz nach 3 Uhr betrat er den Shop am Mythenquai 320 und bedrohte das Verkaufspersonal mit einer Stichwaffe. Danach sei der Unbekannte mit mehreren Hundert Franken in Richtung Landiwiese geflüchtet, teilt die Stadtpolizei Zürich mit. Eine Verkäuferin wurde beim Vorfall leicht an der Hand verletzt.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 180 bis 190 cm gross und trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und graue Schuhe. Er trug eine schwarze Sturmhaube und hatte eine weiss-rote Papiertragtasche bei sich, heisst es in der Mitteilung weiter.

( far )