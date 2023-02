Umgestaltung der Zürcher Kaserne – Räume für 850 Studierende, Läden, ein Restaurant – alles zur Zukunft des wichtigen Areals Stadt und Kanton Zürich haben am Mittwochabend über die Umgestaltung des Kasernenareals informiert. Die wichtigsten Fakten und die besten Visualisierungen. Tim Wirth

Der sogenannte Exerzierplatz soll belebt werden und in Zukunft eine Aufenthaltszone sein. Visualisierung: Kanton Zürich

Soldaten, Polizistinnen – und jetzt Studierende. Das Zürcher Kasernenareal wandelt sich. Am Mittwochabend haben die Verantwortlichen des Kantons und der Stadt Zürich in einem Livestream über die Zukunftspläne informiert. Das Herzstück des neuen Kasernenareals wird eine Schule. Ab 2027 sollen täglich rund 850 erwachsene Studierende unterrichtet werden. Das Erdgeschoss wird auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Räume für Läden, Ausstellungen und Märkte, ein Mehrzweckraum für bis zu 300 Personen und ein Restaurant in der ehemaligen Soldatenkantine sollen entstehen.