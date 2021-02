Angerichtet: Essen testen – Ramen und Mezze – mehr Mut zur Würze, George! Wir testen das Bistro George des Fotomuseums Winterthur mit einer Bestellung über Mittag. Nicole Döbeli

Hübsch angerichtet kommt das Essen an und macht Hunger. Foto: Nicole Döbeli

Dass die kulinarische Auswahl im Lockdown beschränkt ist, wurde in dieser Kolumne schon öfters festgestellt. Ein Ort in Winterthur, der laut Website mehr als die üblichen Pizzas, Burger und Currys ausliefert, ist das Bistro George, das zum Fotomuseum gehört.

Hier gibt es beispielsweise Ramen mit Tofu und Gemüse (17.50 Fr.), für einen kleinen Aufpreis kann man Ei und Poulet zur Nudelsuppe hinzufügen. Unter «Lunch und Snacks» sind nebst Wraps, Salaten, Currywürsten, Pulled-Beef-Sandwiches und Pommes frites auch Mezze gelistet, die wir mit Falafel (19.50 Fr.) bestellen. Dazu kommt eine kleine Portion Borschtsch mit Dill und Sauerrahm (7.50 Fr.) und ein veganer Muffin (5.50 Fr.).

Kann das Bistro den einzelnen Küchen gerecht werden?

Geliefert wird das Essen gratis und pünktlich. Der erste Eindruck ist gut, Mezze und Ramen haben den Transport unbeschadet überstanden und sind ansprechend angerichtet. Das steigert auch im Homeoffice die Lust aufs Mittagessen. Wie immer bei einer so internationalen Auswahl an Gerichten stellt sich uns die Frage: Kann das Bistro den einzelnen Küchen gerecht werden?

Die kurze Antwort lautet: na ja. Der geschmackliche Favorit ist die optisch unauffällige Randensuppe. Das ist guter winterlicher Comfort Food mit viel Gemüse und Sauerrahm, der etwas Säure und Frische hineinbringt. Sie lässt uns zufrieden zurück, wir bedauern einzig, kein knuspriges Brot eingekauft zu haben.

Die Ramen-Bowl macht visuell am meisten her.

Die Mezze sind solid. Freude machen die knusprigen Falafeln und die darunter versteckten Oliven. Joghurtsauce und Hummus sind okay, der Bulgur etwas zu lange gekocht. Das zweite Püree ist schwierig zu identifizieren, wir vermissen Aromen. Optisch ordnen wir es als Baba Ghanoush aus Auberginen ein.

Die Ramen-Bowl macht visuell am meisten her, ihr fehlt es aber ebenfalls an Würze. Die Miso-Brühe schmeckt wie eine klare Gemüsesuppe, wir vermissen das japanische Umami-Erlebnis. Bei den Einlagen stimmt der Garpunkt, auch die Nudeln haben noch Biss. Nicht wirklich anfreunden können wir uns mit dem veganen Muffin, der gleichzeitig zu dicht und zu trocken ist.

Fazit: Das George bietet ein abwechslungsreicheres Mittagessen als so manch anderer Lieferservice, aber wir wünschen uns mehr Mut zur Würze!