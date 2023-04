Vor dem Spiel gegen GC – Ramizi auf dem Weg der Besserung – Revanche für «komische Niederlagen» Der FC Winterthur trifft am Samstag auf GC. Ein Punkt sei das Minimum, findet Bruno Berner. Der Gegner sucht einen neuen Trainer fürs neue Jahr – es könnte aber auch der Alte sein. Gregory von Ballmoos

Nishan Burkart bejubelt sein Tor gegen St. Gallen. Seine Rückkehr tut dem Spiel des FCW gut. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Aus dem Spiel gegen den FC St. Gallen nehme man viel Positives mit, sagt FCW-Trainer Bruno Berner. Man sei in Führung gegangen – zum ersten Mal seit Mitte März. Man habe ein Spiel gedreht – zum ersten Mal überhaupt. Und man habe ein Standardtor erzielt – auch das eine Premiere in dieser Meisterschaft.

Positiv war sicher auch das Training am Mittwoch. Zum ersten Mal mit dem Team auf dem Platz war Samir Ramizi. Er absolvierte zwar noch nicht die ganze Einheit, auf das fünf gegen fünf zum Schluss verzichtete er. Dennoch ist es für den FCW ein Gewinn, ihn wieder dabei zu haben. Alleine durch seine Präsenz in der Kabine wie auf dem Trainingsplatz hilft er dem Team. «Für Samstag ist er aber noch sicher keine Option», sagt Berner. Ebenfalls ausfallen wird Adrian Gantenbein.

Zurückkehren könnte hingegen Samuel Ballet. Er spielte letzte Woche 45 Minuten in der U21. Er ist eine Option für die Flügelposition. Dort haben aber gegen St. Gallen Nishan Burkart und Sayfallah Ltaief eine gute Partie gezeigt – auch sie kamen aus Verletzungen zurück. Die Comebacks der schnellen Spieler auf dem Flügeln tut dem FCW gut. Es bringt dem Team von Berner eher die Umschaltmomente, die es in dieser Saison meist erfolgreich machte.

Das 4-4-2 mit Raute, wie es der FCW gegen Luzern spielte, verlangt mehr spielerische Lösungen und Ideen, der FCW muss über die Achse kommen. Das fällt ihm noch etwas schwerer. Mit ein Grund dafür ist die Passqualität «Wir haben oft zwei, drei Pässe und dann ist der Ball weg», gibt Berner zu. Eine Entwicklung im Vergleich zum Beginn der Saison ist aber auch hier leicht erkennbar.

GC auf Trainersuche

Minimum einen Punkt will Berner zu Hause gegen GC machen, lieber aber eigentlich drei. Abgesehen von den Verletzten Gantenbein und Ramizi kann er auf den gesamten Kader zählen – heisst keiner ist gesperrt. Noch. Denn mit Eris Abedini, Remo Arnold, Samuel Ballet, Roman Buess, Gantenbein, Granit Lekaj, Sayfallah Ltaief, Francisco Rodríguez und Yannick Schmid sind gleich neun Spieler von einer Sperre bedroht.

Man sei durch die Comebacks flexibler und so unberechenbarer für den Gegner. Dieser Gegner heisst am Samstag GC. Und statistische gesehen, wäre der FCW dran mit gewinnen. Denn es siegte in den letzten drei Spielen immer das Heimteam. «Auswärts gab es zwei komische Niederlagen», sagt Berner. Es war ein 0:3 im letzten Herbst und ein 1:2 im März. Komisch waren die Spiele vor allem, weil GC nicht das bessere Team war – und die Spiele jeweils einen relativ grossen Einfluss auf die Phasen danach hatten für die beiden Teams.

In der Woche nach dem 0:3 verlor der FCW 0:6 gegen Luzern, GC hingegen kam nach dem 1:2 auf eine Erfolgswelle, gewann drei Spiele in Serie und war vermeintlich aus dem Abstiegskampf raus. Erst letzte Woche unterlagen sie ausgerechnet gegen den Zweitletzten Sion. Weil die Walliser und der FCW mittlerweile wieder verlässlich punkten, ist GC wieder nahe am Barrageplatz. Dazu kommt die Posse um GC-Trainer Giorgio Contini. Er hat seinen Vertrag gekündigt, der Verein hält aber noch an ihm fest. Eine Nachfolge – die auch Contini heissen könnte – sei noch nicht in Sicht. Doch klar ist: Wer den Schweizer Markt prüft, kommt am Namen Bruno Berner unmöglich vorbei. Dieser hat aber beim FCW noch einen Vertrag bis Sommer 2024.

