Nach Klassenerhalt – Ramizi der Beste – das sind die Noten für den FC Winterthur Der FC Winterthur bleibt erstklassig. Er tat dies mit überraschenden Routiniers und spannenden Perspektivspielern. Die Spieler und der Trainer in der Einzelkritik. Gregory von Ballmoos

Samir Ramizi darf über eine gelungene Saison jubeln. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

29 Spieler setzte Trainer Bruno Berner in dieser Saison ein, für einige waren es die ersten Einsätze in der Super League. Der Sprung auf das neue Niveau gelang vielen erstaunlich gut. Allen voran Captain Granit Lekaj, der mit 32 Jahren zum ersten Mal in der höchsten Liga spielte. Spieler der Saison ist aber Samir Ramizi. Im letzten Jahr war er noch etwas im Schatten von Roberto Alves, nun ist er der wichtigste Mann in der FCW-Offensive.