Ohne Ramizi gegen Sion – Ramizi zwei Spiele gesperrt Nach dem Sieg gegen GC zeigte Samir Ramizi den gegnerischen Fans den Mittelfinger. Dafür wurde er nun bestraft. Gregory von Ballmoos

Samir Ramizi zeigt den gegnerischen Fans den Mittelfinger. Dafür wird er zwei Spiele gesperrt. Screenshot: sfl.ch

Er wird am Dienstag gegen den FC Sion nicht dabei sein. Und dennoch dreht sich das Interesse aktuell hauptsächlich um den Siegestorschützen aus dem GC-Spiel. Auf transfermarkt.ch, eine Fussball-Datenbörse, die von Fans und Journalisten gleichermassen genutzt wird, ist Samir Ramizi am Montagmorgen gar der gesuchteste Spieler. Noch vor Mario Balotelli und Cristiano Ronaldo.

Dies dürfte aber weniger mit der Leistung von Ramizi zu tun haben, denn mit seiner Aktion nach Spielschluss. Er zeigte nach dem ersten FCW-Heimsieg seit dem 26. April 1985 (3:1 gegen Zug) den GC-Anhängern den Mittelfinger. Am Mittag teilte die Liga ihr Strafmass für die Dummheit von Samir Ramizi mit. Sie sperrt ihn für zwei Spiele. Ramizi wird dem FCW also gegen Sion und am Sonntag in Basel fehlen.

Gegen Sion muss Trainer Bruno Berner auch auf Michael Gonçalves verzichten. Dieser kassierte gegen GC seine vierte gelbe Karte und ist ebenfalls gesperrt. Für ihn dürfte Adrian Gantenbein in die Viererkette rücken.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

