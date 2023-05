Detailhandel in Winterthur – Rampenknatsch im Shopping Seen: Migros bremste Aldi aus «Wo bleibt Aldi?», fragen sich die Kundinnen und Kunden des Shopping Seen und stören sich an den vielen leeren Läden, die eine «Geisterhausatmosphäre» verbreiten. Till Hirsekorn , Roger Hofstetter Fotos

Viele weisse Täfeli auf der Ladensäule: Das Shopping Seen hat mit Leerständen zu kämpfen. Foto: Roger Hofstetter

Aldi und Winterthur, das scheint zu passen. Schweizweit hat der Discounter inzwischen ein Netz von 237 Filialen aufgebaut, in Winterthur sind es bereits fünf. Nur in Seen geht es nicht voran wie geplant. Dort hätte Aldi schon im Frühling 2022 ins Shopping Seen einziehen und es neu beleben sollen. Stattdessen stehen die reservierten 1000 Quadratmeter im Erdgeschoss seit zwei Jahren leer.