Aus dem Bezirksgericht Winterthur – Randständiger wegen Tritt gegen Kopf verurteilt Das Gericht hat eine Tat beim Musikpavillon neben dem Stadtgarten als versuchte schwere Körperverletzung beurteilt. Der Beschuldigte kam trotzdem ohne Landesverweis davon. Patrick Gut , Marc Dahinden (Fotos)

Der Musikpavillon neben dem Stadtgarten ist ein beliebter Treffpunkt. Foto: Marc Dahinden

«Ich hatte meine schwachen fünf Minuten», rang der beschuldigte Eritreer am Mittwoch vor dem Winterthurer Bezirksgericht um eine Erklärung für seine Tat. Ende September 2022 hatte der Mann, der 1990 als Teenager in die Schweiz eingereist war, gegen 22 Uhr einem Kollegen mit dem Fuss ins Gesicht getreten. An der Verhandlung sagte der Beschuldigte, er habe die vorangehende Nacht durchgemacht und dabei Marihuana, Kokain und Whisky konsumiert.