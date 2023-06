Neuer Mittelfeldspieler – Randy Schneider kommt zum FC Winterthur Der FCW verstärkt sein Mittelfeld. Er holt Randy Schneider aus St. Gallen. Gregory von Ballmoos

Randy Schneider wechselt zum FC Winterthur und unterschreibt für drei Jahre. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Die Personalplanung beim FC Winterthur schreitet weiter voran. Am Dienstag gaben die Winterthurer die Verpflichtung von Randy Schneider bekannt. Der offensive Mittelfeldspieler kommt aus St. Gallen und unterschreibt beim FCW einen Dreijahresvertrag.

Erst letzten Sommer wechselte der 21-Jährige von Aarau nach St. Gallen und unterschrieb bis 2025. Für die St. Galler absolvierte der ehemalige GC-Junior insgesamt aber nur 17 Spiele. Er konnte dabei die Erwartungen, die sie in St. Gallen in ihn hatten, offenbar nicht erfüllen. Bei der Verpflichtung sagte St.-Gallen-Sportchef Alain Suter: «Randy ist ein junger Spieler, der seine Qualitäten zuletzt eindrücklich unter Beweis gestellt hat. Er ist technisch stark, hat eine gute Übersicht und einen guten Abschluss. Mit ihm gewinnen wir ein zusätzliches spielerisches Element für unser Mittelfeld.»

Die hohen Erwartungen schürte Schneider mit seiner letzten Saison beim FC Aarau. Für die Aargauer erzielte er in 28 Challenge-League-Spielen 9 Tore und gab ebenso viele Vorlagen. Trotzdem verpasste der FC Aarau den Aufstieg bekanntlich in extremis, am Schluss jener Saison jubelte der FC Winterthur.

Schneider wird das Training in der kommenden Woche aufnehmen, der FCW startet die Vorbereitung am 22. Juni.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.