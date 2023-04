Ohne Niederlage in St. Gallenkappel – Rang 2 beim Saisonauftakt für Schwinger Leuppi Mit vier Siegen und zwei gestellten Gängen erreichte der Winterthurer Schwinger Samir Leuppi (30) bei seinem Saisonstart in St. Gallenkappel den 2. Rang. red

Samir Leuppi gewann zwar meistens, aber nicht oft genug, um den Schlussgang zu erreichen. Archivfoto: Sabine Rock

Damian Ott vom Schwingklub Wil gewann am Rapperswiler Verbandsschwingertag in St. Gallenkappel den Schlussgang gegen den Zürcher Nicola Wey. Es war Otts sechster Sieg im sechsten Kampf. Wey fiel durch diese Niederlage auf den 4. Platz zurück und Samir Leuppi vom Schwingklub Winterthur rückte mit 57.25 Punkten auf Rang 2 vor. Leuppi, der am Sonntag zum ersten Mal in dieser Saison antrat, bezwang zum Abschluss Beat Suter.

Seine Chance auf die Teilnahme am Schlussgang vergab der Winterthurer, als er im fünften Gang gegen Fabian Rüegg (Mörschwil) stellte. Leuppi, nebst Festsieger Ott der zweite Eidgenosse im 77-köpfigen Starterfeld, hatte den Tag mit zwei Siegen begonnen, ehe er gegen den Teilverbandskranzer Florian Riget (Schänis) ein erstes Mal stellte.

Fehler gefunden?Jetzt melden.