Die Stabhochspringerin hat an den Europameisterschaften in München das Podest um einen Rang verfehlt. An Höhe fehlte allerdings einiges.

Angelica Moser, Sie belegen Rang 4 an den Europameisterschaften in München: Ihr Fazit?

Ich bin schon etwas enttäuscht. Rang 4 ist nie toll – knapp an den Medaillen vorbei. Aber ich muss auch zugeben: Von der Höhe her wars nicht so knapp. Siegerin Wilma Murto sprang EM-Rekord von 4,85 m. Die zweit- und drittplatzierten Ekaterini Stefanidi und Tina Sutej meisterten 4,75 m. Ich schied auf 4,65 m aus und stehe mit 4,55 m in der Wertung. Um bei der Medaillenvergabe mitreden zu können, hätte ich also noch einiges draufpacken müssen.