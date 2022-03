Neuer Cheftrainer ab 2022/23 – Raphael Röthlin übernimmt die Red Ants Der neue Cheftrainer der des Unihockey-NLA-Clubs Red Ants heisst Raphael Röthlin. Der 42-Jährige wechselt nach fünf Jahren beim 1.-Liga-Spitzenteam Bülach Floorball nach Winterthur – von einem Männer- zu einem Frauenteam. Damian Keller

Zwei Tore mehr schiessen, eins weniger bekommen: Dahin will Raphael Röthlin die Red Ants als Trainer entwickeln. Foto: Francisco Carrascosa

Vor sechs Jahren stand Raphael Röthlin als Assistent eine halbe Saison gemeinsam mit dem aktuellen Red-Ants-Trainer Lukas Eggli an der Bande von Bülach Floorball (Männer, 1. Liga). Auf Rang 10 liegend löste er ihn als Cheftrainer der Zürcher Unterländer ab, führte das Team noch in der gleichen Saison ins Playoff und anschliessend in drei emotionale Finalserien. Der Aufstieg in die NLB gelang nicht, war aber auch nie das primäre Ziel des Vereins. «Aus sportlicher Sicht hätte mich die Promotion natürlich gereizt, als Trainer willst du immer gewinnen. Aber die höhere Liga hätte auch Probleme verursacht, da bestimmt nicht alle Spieler den nötigen Aufwand hätten betreiben wollen», sagt Röthlin. Jetzt sieht er die Zeit für eine neue Herausforderung gekommen. «Ich pflegte in all den Jahren den offenen Austausch mit dem Spielerrat und wir kamen gemeinsam zum Schluss, dass beiden Seiten eine Luftveränderung gut tut. Gewisse Dinge nutzen sich nach einer solchen langen Zeit einfach ab», so der 42-Jährige.