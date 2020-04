Unter dem Strich – Rasant steigende Quoten Modewörter kommen und gehen. In der Corona-Zeit ist vor allem «rasant» in Mode gekommen. Meinung Helmut Dworschak

Das unscheinbare Wort «rasant» macht gerade die Höhen und Tiefen durch, die Modewörter so durchmachen, sie tauchen auf, machen Karriere und verschwinden wieder, bis sie früher oder später zurückkehren. Diesmal ziemlich früher. Über Wochen hinweg kam keine Meldung über steigende Infektionszahlen ohne das Wort aus. Es wurden Massnahmen ergriffen, die Kurve begann abzuflachen, das Wort musste in Kurzarbeit gehen. Nicht für lange! Schon bald erschien im unerschöpflichen statistischen Universum eine Nachfolgerin. Nun ist es die Arbeitslosenquote, die rasant steigt.

Man mag es dem biederen Wort gönnen, dass es gebraucht wird. Historisch gesehen, verdankt es seine Beliebtheit allerdings der falschen Annahme, es sei mit dem Verb «rasen» verwandt. In Wirklichkeit stammt es vom französischen Verb «raser» ab, was so viel wie «scheren, rasieren, darüber hinstreichen» bedeutet; «rasant» bezeichnete noch im 19. Jahrhundert die flache Flugbahn eines Geschosses. Das passt zu meinem Eindruck, der Gehalt des Wortes sei irgendwie flach.

Doch es ist ein nützliches Wort! Zunehmen und steigen sind bei aller Rasanz immer noch erträgliche Vorgänge. Besser so, als wenn die Zahlen geradezu in die Höhe schiessen oder explodieren würden, was denn doch des Guten zu viel wäre. Und trotzdem denkt jeder, der das Wort hört oder liest, an eine unaufhaltsame Steigerung, und der erwünschte Effekt stellt sich ein: Wir sollen glauben, dass wir die Kontrolle verloren haben wie der Fahrer eines Autos, das ungebremst in die Wand rast.

Nur die Anzahl der Genesenen steigt nur «schnell»

Ähnliches dachte sich wohl der Autor eines Berichts vom März, dessen Überschrift meldete, die Epidemie sei «ausser Kontrolle», nachdem die Rückverfolgung der Kontakte, das sogenannte Tracking, anscheinend aufgegeben worden war. Doch war die Epidemie denn davor kontrolliert verlaufen? Vielleicht haben wir es geglaubt. Als Medienkonsumenten sitzen wir im Kommandoraum eines Raumschiffs vor einem riesigen Bildschirm und versuchen rasant steigende Quoten in den Griff zu bekommen, indem wir Berichte darüber lesen und die Frisuren der Experten vergleichen und insgeheim hoffen, dass Mister Spock, das Gehirn der Enterprise, uns sagt, dass er das Phänomen «faszinierend» findet, damit wir die Angelegenheit ihm und seinen übersinnlichen Fähigkeiten überlassen können. Dann können wir endlich das tun, was wir immer tun, wir können warten.

Das muss nicht langweilig sein, aber rasant läuft es eher nicht ab. Nehmen wir zum Beispiel die Arbeitsweise, die mit Homeoffice umschrieben wird. Sie besteht unter anderem aus dem Warten darauf, dass jemand antwortet, den ich nicht sehe, und von dem ich nicht weiss, was er gerade macht. Im Büro wäre das etwas anderes, da sähe ich sofort, dass und womit er beschäftigt ist, und könnte abschätzen, wie lange das noch dauert. Natürlich lassen sich in der Zwischenzeit Dinge erledigen, die uns die permanente Selbstverwaltung aufgibt, ich kann Ferien beantragen, Antwortmails verschicken, Arbeitszeittabellen ausfüllen, News konsumieren. Aber gleichzeitig warte ich.

Nun sind es also wieder neue Quoten, die steigen, und auch dagegen gibt es Massnahmen. Sind es die richtigen? Sind sie ausreichend? Das weiss niemand. Sicher ist: Die Überzeugung, von ihrem Wesen her unkontrollierbare Zusammenhänge liessen sich zentral steuern, verbreitet sich gerade in einem erstaunlichen Ausmass, und der Wettbewerb, sonst das Heilmittel für alles, macht Pause. Die Anzahl der Genesenen, übrigens, steigt nie «rasant», hier reicht offenbar das Wort «schnell».