Geschwindigkeitskontrolle in Brüttelen – Raser 60 km/h zu schnell unterwegs Am Freitagabend raste ein 47-jährige Autolenker ausserorts mit 140 km/h durch eine Geschwindigkeitkontrolle. Er musste den Führerschein auf der Stelle abgeben.

140 km/h anstatt den erlaubten 80 km/h. Am Freitagabend ging der Polizei in Brüttelen ein Rasers ins Netz. Bild: iStock

60 Stundenkilometer zu schnell ist ein 47-jähriger Autofahrer am Freitagnachmittag über eine Ausserortsstrasse in Brüttelen gebrettert. Statt der erlaubten 80 hatte er 140 km/h auf dem Tacho. Wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte, ist er den Fahrausweis los und muss sich wegen des Raserdelikts vor der Justiz verantworten.

( SDA )