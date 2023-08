Unfall in Berg am Irchel – Raserfahrt endet im Acker Am Samstag verletzte sich in Berg am Irchel ein 26-Jähriger bei einem Selbstunfall. Die Polizei ermittelt wegen eines Raserdelikts.

Das Auto des 26-Jährigen kam nach dem Unfall auf einem Acker zum Stillstand. Foto: Kantonspolizei Zürich

Die Kantonspolizei ermittelt derzeit wegen eines mutmasslichen Raserdelikts in Berg am Irchel. Laut einer aktuellen Mitteilung fuhr am Samstagmorgen kurz nach 10.30 Uhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Personenwagen auf der Hauptstrasse von Gräslikon nach Berg am Irchel. Auf einem kurzen, geraden Strassenabschnitt überholte er ein anderes Auto. Bei der darauffolgenden Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, schoss rechts über die Fahrbahn hinaus und kam nach rund 100 Metern in einem tiefer gelegenen Acker zum Stillstand.

Der allein im Auto sitzende Mann zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Die bisherigen Hinweise, die der Polizei vorliegen, deuten auf ein Raserdelikt hin. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft haben gemeinsam die Ermittlungen aufgenommen.

Wie der Mitteilung der Kantonspolizei weiter zu entnehmen ist, musste wegen des Unfalls die Hauptstrasse zwischen Gräslikon und Berg am Irchel für den öffentlichen Verkehr bis um 12.30 Uhr und für den privaten Verkehr bis um 13.45 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein und regelte den Verkehr.

