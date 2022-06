Kolumne «Tribüne» – Rasiermesser und Gummiohr In Kreuzlingen hat unlängst ein «Coiffeur nur für Kinder» eröffnet: ein Traum. In den 1960er-Jahren aber war mit Kinder-Coiffeuren nicht zu spassen. Tobias Engelsing

Unruhigen Kindern zeigte der Coiffeur des «Landbote»-Kolumnisten gerne sein ausklappbares Rasiermesser. Foto: Fotoarchiv

In Kreuzlingen hat unlängst ein «Coiffeur nur für Kinder» eröffnet. Das Ladenlokal: ein Märchentraum für Kinder vom Schnullerbabyalter bis kurz vor der Pubertät. Getreu altüberkommender Geschlechterrollen stehen da schwarze Sportflitzer als Coiffeurstühle für Buben bereit, während die Mädchen in rosa bespannten Thronsesselchen Platz nehmen dürfen.

«Hier möchte man Kind mit Zottelmähne sein.»

Der Juniorfigaro ist kein Ort für Feministinnen: Buben ins Auto, Mädchen ins Prinzessinnendasein. Doch die Dienstleistung rund ums Haareschneiden beeindruckt: Ein Wickeltisch wartet auf die Kleinsten, in der «Aufwärmstation» wird die Babynahrung temperiert, und sogar ein eigener «Kinderwagen-Parkplatz» steht zur Verfügung.

Hier möchte man Kind mit Zottelmähne sein, möchte eines der bereitliegenden Kostüme überstreifen und sich von gut gelaunten Bediensteten wie Prinz Charming oder der Prinzessin auf der Erbse das Goldhaar verschönern lassen. Welch ein Kontrast zum Coiffeur meiner Kindheitstage: Sein Ladenlokal glich einer Tierarztpraxis.

Ein grauer Terrazzoboden, ein chromblitzender Behandlungsstuhl mit durchgewetztem Leder, auf den ein «Kinderbänkchen» gelegt wurde, damit der Knirps etwas höher zu sitzen kam. Davor die durchgehende Spiegelwand, an der Urlaubspostkarten der Stammkunden steckten. Der Coiffeur, ein dröhnend lauter Zeitgenosse, trug grauen Arbeitsmantel und erzählte Erwachsenenwitze.

Als Prinz habe ich mich dort nie gefühlt, nach meinen Wünschen wurde nicht gefragt. Es gab Pony oder Scheitel. Das Wichtigste und zugleich Quälendste war das «Stillsitzen». Doch da kamen Menschen ins Geschäft, die man im Spiegel sah, nebenan sass ein Erwachsener, dem der mächtige Bart rasiert wurde. Das alles musste beobachtet werden, wie sollte man da still sitzen können? Mit Kinder-Coiffeuren der 1960er-Jahre war jedoch nicht zu spassen: Wer nicht parierte, wurde scharfen Disziplinierungsmassnahmen unterworfen.

Mein Coiffeur zeigte unruhigen Kindern sein ausklappbares Rasiermesser. Damit sei schnell was passiert, wenn man nicht stillhalte. Um die Drohung zu unterstreichen, lag in der Schublade das «Gummiohr», das flugs gezeigt wurde: «Da, schau her, so schnell kann das mit deinem Ohr auch passieren!»

Hatte ich den Horror überstanden und besuchte frisch frisiert meine Grossmutter, eilte sie streng blickend ins Badezimmer, kam mit «Brisk»-Frisiercreme und Alukamm zurück und besserte den Scheitel nach: «So, jetzt siehst du wieder ordentlich aus!»

Fehler gefunden?Jetzt melden.