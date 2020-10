Sachbeschädigung in Effretikon – Rassistische Parolen gegen die SP In den letzten Monaten haben Unbekannte den Schaukasten der SP in der Fussgängerunterführng Rosenweg mehrmals verunstaltet. Die Partei reicht Anzeige ein. Nadja Ehrbar

In der Unterführung Rosenweg betreibt die SP Illnau-Effretikon/Lindau seit einigen Jahren einen Schaukasten. Foto: Peter Würmli

Rassistische Parolen, Kleber mit antisemitischen Sujets, Aufruf zu Gewalt: Unbekannte haben in der Fussgängerunterführung Rosenweg in Effretikon den Schaukasten der SP Illnau-Effretikon/Lindau in den letzten zwei Monaten mehrmals verunstaltet, wie die Partei mitteilt. Zu den harmloseren Parolen gehört «Arbeiterverräter» oder «die Stasi». Die Partei betreibt den Kasten seit Jahren und macht darin auf ihre Themen und Positionen aufmerksam.