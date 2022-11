«Rassistische und sexistische Texte haben an einem Event nichts zu suchen»

Hip-Hop in Winterthur

Wünschen sich mehr Hip-Hop in Winterthur: Die Winterthurer Rapper Dusel (links) und Lembas.

Wünschen sich mehr Hip-Hop in Winterthur: Die Winterthurer Rapper Dusel (links) und Lembas.

Sie organisieren in Winterthur das 808-Hip-Hop-Festival – und treten gleich selbst auf. Rappen Sie so schlecht, dass Sie für sich Shows organisieren müssen?

Lembas: Wir wollten es uns tatsächlich nicht nehmen lassen, auf einer Bühne vor bis zu 700 Personen zu spielen. Ausserdem gibt es für uns als Organisatoren einen Vorteil – wir spielen gratis.

Dusel: Der ausschlaggebende Punkt war aber ein anderer. Wir hatten die Idee für das Festival letztes Jahr an unserer Plattentaufe, an einem Samstag im Gaswerk. Die Winterthurer Allesbollet und Krysl spielten einen Tag vorher im Salzhaus. Ein Wochenende voller Hip-Hop in Winti, das fanden wir geil.