Pfungen und Neftenbach – Rastende Störche entzücken Bevölkerung Über 50 junge Weissstörche wurden Anfang der Woche in Pfungen und Neftenbach gezählt. Der spektakuläre Anblick erregte Aufmerksamkeit. Dagmar Appelt

Zwischenstopp in Pfungen auf dem Flug nach Süden: Margrith Gärtner fotografierte diese Störche durch ein Fernglas von ihrem Balkon in Dättlikon aus. Leserbild: Margrith Gärtner

Störche auf Dächern, auf der Wiese und auf dem Kran: In Pfungen und Neftenbach wurden die langbeinigen Zugvögel am Montag und Dienstag gleich haufenweise gesichtet. Es seien offenbar über 50 Jungvögel, sagt Ornithologin Margrith Gärtner aus Dättlikon. Es ist nicht das erste Mal, dass sie Weissstörche in der Gegend gesichtet und fotografiert hat. Schon im März vor zwei Jahren schickte sie dem «Landboten» Aufnahmen von vielen Störchen, die sich unterhalb des Schlosses Wart tummelten. «Damals kamen sie vom Winterquartier zurück, jetzt sammeln sich die Jungvögel, um gemeinsam nach Süden zu fliegen», sagt Gärtner.