Umbauten auf A1 – Raststätte Kemptthal wird gesperrt Am Freitagabend wird die Raststätte Kemptthal gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten. Gregory von Ballmoos

Die Raststätte Kemptthal wird am Wochenende gesperrt. Foto: Madeleine Schoder

Noch immer wird auf der Autobahn zwischen Winterthur und Zürich gebaut. Die Sanierung der A1 soll bis Ende Jahr abgeschlossen sein. Am Wochenende steht eine weitere Etappe an. Dafür muss die Raststätte Kemptthal gesperrt werden, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Mitteilung schreibt. Die Zufahrt zur Raststätte wird vom Freitagabend, um 20 Uhr, bis zum Sonntagmorgen, um 6 Uhr, komplett gesperrt.

Dann soll die Zufahrt von Winterthur aus wieder möglich sein, aus Zürich kann erst am Montagmorgen zur Raststätte gefahren werden. Gesperrt wird auch die Einfahrt Effretikon in Richtung St. Gallen. Die Bauarbeiten seien witterungsabhängig und könnten verschoben werden, heisst es beim Astra.

Zudem gewährt das Bundesamt für Strassen einen Ausblick auf eine weitere Sanierungsetappe der A1. Mitte November soll das Hammermühleviadukt in Kemptthal erneuert werden. Dies könne nicht bei laufendem Betrieb erledigt werden, es müssten zwei Spuren gesperrt werden, schreibt das Astra weiter.

